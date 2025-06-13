Yeni sezonda kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, bir ismi daha listesine aldı.

SDNA'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Polonya Ligi'nde Pogon Szczecin forması giyen Yunan santrfor Efthymios Koulouris ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcu için Polonya ekibine 4 milyon euro'luk bir teklif sunduğu öne sürüldü.

PAZARLIĞA KAPALI

Haberin detaylarında Pogon Szczecin'in oyuncusunu bırakmak istemediği ifade edildi. Koulouris ile Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'nın da ilgilendiği ancak Polonya ekibninin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle Dinamo Moskova ile pazarlık bile yapmadığı belirtildi.

Geçen sezon 37 maçta süre bulan Yunan forvet, 31 gol ve 3 asist kaydetti.