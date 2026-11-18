Beşiktaş'ın stoper transferinde yeniden Leo Pereira'ya yöneldiği iddia edildi. Brezilya basınından O Dia'nın haberine göre siyah-beyazlılar, Flamengo'nun 30 yaşındaki savunmacısı için 2027 yılında yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de zirvenin 6 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, ocak ayında kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Pereira'nın adı yaz transfer döneminde de siyah-beyazlılarla anılmıştı.

BONSERVİSTE 3 MİLYON EURO FARK

O Dia'nın haberinde, Beşiktaş'ın 2026 yazında Pereira için 10 milyon euro teklif ettiği ancak Flamengo'nun bu teklifi reddettiği belirtildi. Brezilya kulübünün bonservis beklentisinin 18 milyon euro olduğu, siyah-beyazlıların ise 15 milyon euroya kadar çıkabileceği öne sürüldü.

Haberde, iki rakam arasındaki 3 milyon euroluk farkın ödeme koşullarına bağlı olarak müzakere edilebileceği ifade edildi. Flamengo'nun 2027'de ekonomik açıdan zor bir döneme gireceği ve futbolcu satışlarından gelir elde etmeyi planladığı ileri sürülerek, bu durumun Beşiktaş'ın elini güçlendirebileceği değerlendirmesi yapıldı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı savunmacının Flamengo ile sözleşmesi Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.