Ara transferde kadrosuna önemli takviyeler yapan Beşiktaş, yeni sezon için kolları sıvadı... Kadroda büyük ölçüde yapılanmaya gitmesi beklenen Siyah-Beyazlıların transfer hedefleri de netleşmeye başladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre orta sahaya lider oyuncu arayışı bulunan Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılmak isteyen Dani Ceballos'u gözüne kestirdi. İspanyol Marca'nın geçtiği bilgiye göre ise 29 yaşındaki yıldız, Madrid ekibinden ayrılmakta kararlı. La Liga devinin Ceballos için beklentisinin ise 10 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

2017'den beri Real Madrid forması giyen Ceballos, bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta 810 dakika süre aldı. 8 ve 10 numara oynayan orta saha, bu sürede skor katkısı veremedi.