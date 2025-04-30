İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan aracın tespit edildiğini belirtti.

Aracın üzerindeki çakarın iptal edildiğini aktaran Yerlikaya, "Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

OLAY

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde trafikte bir motokurye ile lüks araç sürücüsü arasında “çakar” nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde motokuryenin, aracında çakar bulunan kadın sürücüye “Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?” diye sorduğu duyuluyor. Sürücü ise “Tahsisli araç” yanıtını verdi.

AYNI PLAKA MENZİL LİDERİNDE

Aynı araç, daha önce Menzil'de görülmüştü. Semerkand grubu liderlerinden Muhammed Fettah aynı aracı kullanıyordu ve yine çakarlıydı.

Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yapılan düzenlemeyle sadece belirli kamu görevlilerine ve acil müdahale araçlarına çakar sistemi kullanma izni verilmişti.