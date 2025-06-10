Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka’yı konuk eden Anadolu Efes maçtan 94-87 galip ayrılarak seride durumu 2-1’e getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodunu 26-22 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-43 önde gitti. 3’üncü periyotta farkı biraz daha açan lacivert –beyazlılar bu çeyreği 78-65 önde geçti. Son çeyrekte siyah-beyazlı takım maçı bırakmayarak son dakikalarda farkı 4 sayıya kadar düşürdü. Ancak oyun disiplininden kopmayan Anadolu Efes maçı 94-87 kazanarak seride durumu 2-1 yaptı ve final için avantaj yakaladı.

Maçın en skorer ismi Anadolu 22 sayı üreten Daniel Oturu olurken, 4’üncü maç 12 Haziran Perşembe günü yine Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Bu maçı Anadolu Efes kazanırsa finale yükselecek, Beşiktaş’ın kazanması durumda ise seri 5’inci maça uzayacak.