Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından zorlu bir fikstürle yoluna devam edecek.

Yeni sezonu 23 Temmuz'da açan siyah-beyazlı futbol takımı, geçen hafta başlayan ilk milli araya kadar 7'si Avrupa kupalarında, 6'sı da Süper Lig'de olmak üzere 13 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş'ı 11 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 8 mücadele bekliyor.

Siyah-beyazlı futbolseverler, 29 günlük süreçte özellikle Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir ve Celtic maçlarında oynanacak futbol ve alınacak sonuçları merakla bekliyor.

3. SIRADA BAŞLAYACAK

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler'in 1 puan gerisinde 12 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra ligde sırasıyla Kocaelispor, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği gibi önemli rakiplerle karşılaşacak.

İlk olarak 7. haftada aynı puandaki Kocaelispor'u konuk edecek siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı 4-0 yenen Muhammed Salahlı Trabzonspor ile 8. haftada deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Ligin 9. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, 10. haftada ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Üst üste zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş, 11. haftada Gençlerbirliği ile evinde oynamasının ardından gideceği ikinci milli arada güç depolayacak.

AVRUPA'DA KRİTİK SÜREÇ

Beşiktaş, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kritik sınavlar verecek.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç elemenin ardından ulaşan siyah-beyazlılar, organizasyona ilk haftada aldığı 4-1'lik Olimpik Marsilya galibiyetiyle başladı.

Lig aşamasının 2. haftasında Alman ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3. haftada ise son UEFA Konferans Ligi şampiyonu İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında zorlu fikstürün son adımında 4. haftada İskoç ekibi Celtic ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Beşiktaş, söz konusu 8 maçın 4'ünü Tüpraş Stadı'nda, 4'ünü de deplasmanda oynayacak. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Kocaelispor, Crystal Palace, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile iç sahada karşılaşacak. Beşiktaş, bu zaman diliminde sırasıyla Hoffenheim, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Celtic'e konuk olacak.

Siyah-beyazlıların 8 maçlık zorlu fikstürü şöyle: