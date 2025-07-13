Beşiktaş, Avusturya kampının 2’nci hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer mücadelenin on birini Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Kartal, Arroyo, Rafa Silva, Gedson ve Rashica'dan oluşturdu.
4’üncü dakikada Kartal'ın ara pasıyla pozisyona giren Gedson kaleciyi geçemedi.
18’inci dakikada Lucas'ın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.
Teknik direktör Solskjaer ilk hazırlık maçında olduğu gibi Admira maçında da 2’nci devreye 11 oyuncuyu birden değiştirerek çıktı.
Beşiktaş'ın 2’nci devredeki on biri Emre, Necip, Uduokhai, Tayyip Talha, Emrecan, Salih, Al Musrati, Tayfur, Joao Mario, Fahri, Mustafa oldu.
Admira 68’inci dakikada Wagner'in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.
Mücadelenin kalan dakikaları karşılıklı pozisyonlarla geçerken son düdük maçın 1-1 bittiğini ilan etti.