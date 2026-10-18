Yaz transfer döneminde siyah-beyazlı renklere bağlanan ve kısa sürede gösterdiği performansla Türk futbolunun en parlak genç yetenekleri arasına giren İlhan Fakılı, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Özellikle Premier Lig ekiplerinin radarına giren 20 yaşındaki milli futbolcu için transfer komiteleri harekete geçti. İngiliz kulüplerinin görevlendirdiği yetenek avcılarının, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor derbisi ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Crystal Palace mücadelesinde tribündeki yerini alarak genç futbolcuyu canlı mercek altına alacağı kaydedildi.

ITALİANO'NUN GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da genç oyuncunun taktiksel disiplininden ve sahadaki özverili mücadelesinden oldukça memnun olduğu ifade edildi.

İtalyan çalıştırıcının, antrenmanlarda İlhan Fakılı ile birebir ilgilenerek gelişim sürecini hızlandırmak için özel çalışma programları uyguladığı ve genç yıldıza hücum organizasyonlarında daha fazla inisiyatif alma görevi verdiği belirtildi.

15 MAÇTA 6 GOLE DİREKT ETKİ

Siyah-beyazlı formayla hem ligde hem de Avrupa arenasında verilen şansı iyi değerlendiren 20 yaşındaki futbolcunun bu sezonki istatistikleri ve yükselişi şu detaylarla öne çıkıyor:

Bu sezon tüm kulvarlarda Beşiktaş formasıyla 15 resmi müsabakada sahaya çıktı. Süre aldığı 15 maçta 3 gol atıp 3 de asist üreten genç futbolcu, takımına toplam 6 gollük doğrudan skor katkısı sağladı.

Gösterdiği istikrarlı çıkışın ardından A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselerek değerine değer kattı.