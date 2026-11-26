36 takımın mücadele ettiği 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi sezonunda sahne alan yaklaşık 900 oyuncu mercek altına alındı. Futbol analiz platformu Football Ranked tarafından hazırlanan değerlendirmede, turnuvanın en iyi 40 futbolcusu sıralandı.

Türkiye'nin organizasyondaki temsilcisi Beşiktaş, bu prestijli listeye üç oyuncusunu birden sokarak dikkat çekti. Siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızı Leandro Trossard 3. sırada podyuma çıkarken, milli orta saha Orkun Kökçü 24. basamakta, savunmacı Emmanuel Agbadou ise 38. sırada kendine yer buldu. İtalyan devi Juventus'ta forma giyen A Milli Takım oyuncumuz Kenan Yıldız da 10. sıradan listeye dahil oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN İYİ 40 FUTBOLCUSU

Football Ranked tarafından açıklanan sıralamada zirveyi Real Sociedad'ın İspanyol yıldızı Mikel Oyarzabal alırken, Sunderland forması giyen Granit Xhaka ikinci, Beşiktaşlı Leandro Trossard ise üçüncü sırada yer aldı.