36 takımın mücadele ettiği 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi sezonunda sahne alan yaklaşık 900 oyuncu mercek altına alındı. Futbol analiz platformu Football Ranked tarafından hazırlanan değerlendirmede, turnuvanın en iyi 40 futbolcusu sıralandı.
Türkiye'nin organizasyondaki temsilcisi Beşiktaş, bu prestijli listeye üç oyuncusunu birden sokarak dikkat çekti. Siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızı Leandro Trossard 3. sırada podyuma çıkarken, milli orta saha Orkun Kökçü 24. basamakta, savunmacı Emmanuel Agbadou ise 38. sırada kendine yer buldu. İtalyan devi Juventus'ta forma giyen A Milli Takım oyuncumuz Kenan Yıldız da 10. sıradan listeye dahil oldu.
UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN İYİ 40 FUTBOLCUSU
Football Ranked tarafından açıklanan sıralamada zirveyi Real Sociedad'ın İspanyol yıldızı Mikel Oyarzabal alırken, Sunderland forması giyen Granit Xhaka ikinci, Beşiktaşlı Leandro Trossard ise üçüncü sırada yer aldı.
|Sıra
|Futbolcu
|Kulüp
|1
|Mikel Oyarzabal
|Real Sociedad
|2
|Granit Xhaka
|Sunderland
|3
|Leandro Trossard
|Beşiktaş
|4
|Ismaila Sarr
|Crystal Palace
|5
|Manuel Locatelli
|Juventus
|6
|Aleix Garcia
|Bayer Leverkusen
|7
|Mike Maignan
|Milan
|8
|Adrian Truffert
|Bournemouth
|9
|Joao Palhinha
|Benfica
|10
|Kenan Yıldız
|Juventus
|11
|Jhon Lucumi
|Juventus
|12
|Marcus Tavernier
|Bournemouth
|13
|Malik Tillman
|Bayer Leverkusen
|14
|Daichi Kamada
|Crystal Palace
|15
|Christopher Richards
|Crystal Palace
|16
|Nordi Mukiele
|Sunderland
|17
|Dorde Petrovic
|Bournemouth
|18
|Moussa Niakhate
|Olimpik Lyon
|19
|Adrien Rabiot
|Milan
|20
|Andreas Schjelderup
|Benfica
|21
|Pierre Emile Hojbjerg
|Marsilya
|22
|Alexis Saelemaekers
|Milan
|23
|Edmond Tapsoba
|Bayer Leverkusen
|24
|Orkun Kökçü
|Beşiktaş
|25
|Tyrick Mitchell
|Crystal Palace
|26
|Christian Pulisic
|Milan
|27
|Mario Gila
|Milan
|28
|Loic Bade
|Bayer Leverkusen
|29
|Tyler Adams
|Bournemouth
|30
|Alex Scott
|Bournemouth
|31
|Weston McKennie
|Juventus
|32
|Patrik Schick
|Bayer Leverkusen
|33
|Amine Gouiri
|Marsilya
|34
|Pervis Estupinan
|Milan
|35
|Jarell Quansah
|Bayer Leverkusen
|36
|Evanilson
|Bournemouth
|37
|Samuel Chukwueze
|Milan
|38
|Emmanuel Agbadou
|Beşiktaş
|39
|Oluwafikayomi Tomori
|Milan
|40
|Pierre Kalulu
|Juventus