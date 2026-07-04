Beşiktaş Kulübünün 2026 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı, Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Divan Kurulu’nda konuşan Başkan Serdal Adalı önemli açıklamalar yaptı.

Siyah- beyazlıların ekonomik durumuyla ilgili değerlendirme yapan Adalı, “Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları, oyuncu satışları, gayrimenkul projeleri ve futbol takımımızda gerçekleştirdiğimiz bütçe düzenlemeleri sayesinde Beşiktaş'ta yıllardır görülmeyen bir mali başarıya imza attık. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşması sürecini de tamamladık. UEFA tarafından kulübümüze bizden önce getirilen tüm finansal kısıtlamaları kaldırdık. UEFA'nın kararı şunu gösteriyor: UEFA, kulübümüzün finansal çalışmalarını olumlu karşıladı ve Beşiktaş yıllar sonra finansal bağımsızlığını kazandı.” dedi.

DİKİLİTAŞ PROJESİ

Kulübün borçları hakkında sözlerini sürdüren Serdal Adalı, “Beşiktaş camiasının bilmesi gereken en büyük şey şu, Dikilitaş projesinden gelen parayla borçları ödeyeceğiz demiştik. Borçları ödedik mi ödedik. Dikilitaş gelirlerinin iki katı kadar borç ödemişiz, siz yöneticiler şahsi alacaklarını aldı diyeceksiniz. Kusura bakmayın, böyle bir şeye kimsenin evet diyecek hali yok. Siz bugün buraya böyle bir ithamla gelemezsiniz. Kimsenin de buna hakkı yok. Yönetim kurulu olarak görevi devraldığımız banka borçları, 128 milyon dolar olan borçlarımız şu anda 53 milyon dolar seviyesine düşmüş vaziyette.” diye konuştu.

TEKLİF GELEN FUTBOLCULAR

Transferle ilgili konuşan Adalı, şunları kaydetti: “İstediğimiz zaman transfer geliri elde edebileceğimiz çok önemli oyuncularımız var. Orkun, Agbadou, Murillo, Oh, Djalo, Cerny, Ndidi… Ve diğer bütün oyuncularımız çok değerli. Hepsinin de piyasası var, hepsine de teklif var ancak bizim oyuncularımızı satmak gibi bir planımız yok. İçlerinde futbol hayatının sonuna gelmiş, üstüne para verilip de gönderilecek bir tane oyuncumuz yok. Biz hala geçmiş dönemlerde getirilen kıyak emeklilik oyuncularının maaşlarını ve fesih bedellerini ödemeye çalışıyoruz.”