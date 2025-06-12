Gelecek sezona güçlü bir kadro kurarak girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı takım, Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'de forma giyen Frank Anguissa için girişimde bulundu.

TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Relevo'nun haberine göre Beşiktaş, Frank Anguissa için Napoli'ye 10 milyon Euro önerdi ancak Kamerunlu orta saha için bonservis beklentisi daha yüksek olan İtalyan ekibi bu teklifi reddetti. İtalyan ekibinin tecrübeli orta saha oyuncusu için 20 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor.

Anguissa takımdan ayrılmak ve kariyerini başka bir ülkede sürdürmek istiyor. Ayrıca, Beşiktaş'ın dışında Arap kulüplerinin de Frank Anguissa ile ilgilendiği aktarıldı.

Bu sezon Napoli ile 37 karşılaşmaya çıkan Kamerunlu yıldız 6 gol ve 5 asist kaydetti.