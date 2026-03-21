Beşiktaş'ın devre arasında İtalyan devi Inter'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kristjan Asllani için planı ortaya çıktı.

İtalyan basınının duyurduğu habere göre, Beşiktaş, sözleşmede yer alan 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor ve farklı bir planlama üzerinde duruyor.

24 yaşındaki oyuncuyu da görüşmelere dahil etmek isteyen siyah beyazlılar, Inter ile pazarlık yapacak. Arnavut orta sahayı sözleşmede yer alandan daha uygun bir bonservis ile takıma katmak isteyen yönetim, pazarlıklar ile orta yolu bulmak istiyor. Asllani'nin de Inter ile yapılacak görüşmelerde önemli bir rol oynayabileceği aktarıldı.