Yeni sezonda ligde ve Avrupa'da ses getirmek isteyen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi macerasındaki rakipleri netleşiyor.
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan başlayacak siyah beyazlı ekibin muhtemel rakipleri belli oldu.
2 Eleme Turu'nda Midtjylland'ı elemesi halinde Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda muhtemel rakipleri şu şekilde:
-Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Sheriff (Moldova)
-Anderlecht (Belçika)- Hammarby (İsveç)
-Pafos (GKRY) - Hajduk Split (Hırvatistan)
-Jagiellonia (Polonya)
-Hradec Kralove (Çekya) - Tromsø (Norveç)
-Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) (Kaybedeni)