Yeni sezonda ligde ve Avrupa'da ses getirmek isteyen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi macerasındaki rakipleri netleşiyor.

Geçen sezon ligi tamamladığı sıra nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan başlayacak siyah beyazlı ekibin muhtemel rakipleri belli oldu.

2 Eleme Turu'nda Midtjylland'ı elemesi halinde Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda muhtemel rakipleri şu şekilde:

-Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Sheriff (Moldova)
-Anderlecht (Belçika)- Hammarby (İsveç)
-Pafos (GKRY) - Hajduk Split (Hırvatistan)
-Jagiellonia (Polonya)
-Hradec Kralove (Çekya) - Tromsø (Norveç)
-Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya)  (Kaybedeni)

Kaynak olarak ekle

 

📊
ANKET
2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanır?
1 Soru · Çoktan Seçmeli
1 / 1
2026 FIFA Dünya Kupası'nı kim kazanır?
İspanya
Arjantin

 

📊
ANKET
Sizce tarihin en iyi futbolcusu kim?
1 Soru · Çoktan Seçmeli
1 / 1
Sizce tarihin en iyi futbolcusu kim?
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo

 