Süper Lig devi Beşiktaş'ın 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yapıldı. Divan kurulunda Siyah-Beyazlı ekibin borcu da açıklandı.

BORÇ KATLANDI

Beşiktaş'ın borcu 30 Kasım 2024 itibarıyla 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 lira olarak açıklandı.

Siyah-Beyazlıların Mayıs 2024'te Hasan Arat başkanlığında açıklanan son borcu 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 TL'ydi. Beşiktaş'ın borcu 6 ayda yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL arttı.

Ayrıca Beşiktaş’ın eski başkanlardan Hüseyin Yücel’e olan borcu da 1.2 milyar TL olarak açıklandı