UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Batum’da İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş kafilesi İstanbul’a indi.

GECİKMELİ OLARAK GELDİ

Gürcistan'a giderken uçağına yıldırım düşen siyah-beyazlılar, bu kez de rüzgar engeline takılmış ve kafile gecikmeli olarak uçuş yapmıştı.

‘ÇOK YORULDUK’

Orkun Kökçü havaalanında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çok yorulduk ama çok şükür 3 puanla geri dönmeyi başardık. Şimdi dinlenmek istiyoruz, pazartesi derbi var. Bizim için çok önemli bir maç. Bir an önce eve gitmek istiyoruz. Gelenlere teşekkür ediyorum."

'TARAFTARIMIZIN ARKASINDAYIZ'

"Polis öyle bir güç kullanıyorsa, taraftar da kendini korumak için öyle bir şey yapmıştır. Biz taraftarlarımızın arkasındayız. UEFA soruşturma açabilir, sonuçlarına katlanırız, hiçbir sıkıntı yok."

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş’ın kazandığı mücadelede Gürcistan polisinin Türk taraftarlarına uyguladığı orantısız güç oldukça tepki çekmişti. Çıkan arbedede 2 taraftar yaralanmış ve bazı taraftarlar gözaltına alınmıştı. Tüm Türkiye UEFA'nın çifte standardını ve polis şiddetini kınayarak Beşiktaş camiasının yanında durmuştu.