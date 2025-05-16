Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 18 sayı farkla 93-75 yendi.
Bu sonuçla başkent temsilcisi 13. galibiyetini elde etti. Bir maç eksiği bulunan Beşiktaş 6. mağlubiyetini yaşadı ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 14 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Türk Telekom’da Kyle Alexander 20 sayı ve 12 ribaund ile maça damga vurdu.
Salon: Ankara
Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin
Türk Telekom: Smith 2, Hanlan 17, Bess 10, Berkan Durmaz 11, Alexander 20, İsmet Akpınar 1, Brown 11, Angola 19, Mahir Ağva 2, Bruhnke
Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 5, Needham 3, Mathews 7, Sleva 12, Terry 6, Allman 11, Plavsic 6, Yiğit Arslan 13, Morgan 12, Kerem Konan, Ata Özbek
5 faulle oyundan çıkan: 38.48 İsmet Akpınar (Türk Telekom)