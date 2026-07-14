Beşiktaş’ın eski futbolcusu El Bilal Toure, siyah beyazlı bir taraftarının paylaşımına yanıt verdi. Bir taraftar, geçen sezon takımda forma giyen El Bilal Toure ile yeni transfer Leandro Trossard için bir paylaşım yaptı.

Bu paylaşıma cevap veren El Bilal Toure, "Adımı söylemeyi bırakın aptallar, kulübünüze odaklanın! Umarım bu, adımı senin saçmalıklarında son kez görüyorum! Süper starlarınızın ne yaptığını göreceğiz!" ifadelerini yazdı. Malili futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan 24 yaşındaki El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.