Hollanda Eredivisie’nin 12. haftası, futbolseverlerin nefesini kesen ancak Feyenoord cephesinde hezimetle noktalanan tarihi bir 90 dakikaya sahne oldu. Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam Giovanni van Bronckhorst’un ekibi Feyenoord, Abe Lenstra Stadyumu'nda Heerenveen’in konuğu oldu.

Karşılıklı ataklarla geçen ve adeta açık futbol resitaline dönen mücadelede Feyenoord hücum hattı rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarsa da savunmadaki büyük zaafiyet skoru belirledi. Kalesinde tam 5 gol gören Rotterdam temsilcisi, sahadan 5-3'lük şok bir mağlubiyetle ayrılarak milli araya moralsiz ve derin bir kriz ortamında girdi.

5 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET KALDILAR

Ligde ve Avrupa arenasında son haftalarda büyük bir düşüş yaşayan Feyenoord, Heerenveen deplasmanından da puansız dönerek kötü gidişatını durduramadı. Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri, tüm kulvarlarda çıktığı son 5 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyet yüzü göremedi.

Son 5 müsabakada rakip ağlara yalnızca 5 gol bırakabilen Feyenoord, buna karşın kalesinde tam 11 gol görerek savunma organizasyonundaki çöküşü gözler önüne serdi. Hollanda basını, tecrübeli teknik adamın taktiksel tercihlerini ve savunma kurgusunu sert sözlerle eleştirdi.

SON KARŞILAŞMALARDA KABUS KARNESİ

Rotterdam ekibinin hem Avrupa'da hem de Eredivisie'de galibiyete hasret kaldığı son 5 mücadelenin tablosu şöyle şekillendi:

Real Betis 1 - 0 Feyenoord (Avrupa Ligi)

PSV Eindhoven 1 - 1 Feyenoord (Eredivisie)

Feyenoord 1 - 1 Fortuna Sittard (Eredivisie)

Feyenoord 0 - 3 Inter (Şampiyonlar Ligi)

Heerenveen 5 - 3 Feyenoord (Eredivisie)