Avrupa futbolunda kariyerini İngiltere, Almanya ve Türkiye gibi önemli liglerde sürdüren Valerien Ismael'in yeni durağı netlik kazandı. Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Équipe'in aktardığı habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Le Havre, teknik direktörlük koltuğunu 51 yaşındaki çalıştırıcıya emanet etmeye hazırlanıyor.

Görevinden ayrılan Didier Digard'ın boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdüren Fransız temsilcisinin, Ismael ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı ifade edildi.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYACAK

Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ı çalıştıran ve şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalan deneyimli teknik adam, Le Havre hamlesiyle kariyerinde tarihi bir ilke imza atacak.

Strasbourg doğumlu olan ve futbolculuk döneminde ülkesinde Strasbourg ile Lens formalarını terleten Ismael, teknik direktörlük kariyerinde bugüne dek Fransa sınırları içerisinde hiç görev yapmamıştı. Le Havre anlaşmasının resmileşmesiyle birlikte 51 yaşındaki çalıştırıcı, ilk kez kendi ülkesinin en üst futbol liginde kulübede yer alacak.

BEŞİKTAŞ'TAN BUNDESLIGA VE İNGİLTERE'YE

Aktif futbolculuk yaşamında Bayern Münih, Strasbourg, Lens ve Crystal Palace gibi önemli kulüplerin formasını giyen Valerien Ismael, teknik adamlık serüveninde de dikkat çeken takımlarda görev aldı.

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Fransız çalıştırıcı; kariyerinde Almanya'da Nürnberg ve Wolfsburg, Avusturya'da LASK Linz, İngiltere'de ise Barnsley, West Bromwich, Watford ve Blackburn Rovers kulüplerini yönetti. Geniş Avrupa tecrübesini şimdi Ligue 1'e taşımaya hazırlanan Ismael'in, Le Havre ile yeni bir çıkış yakalaması bekleniyor.