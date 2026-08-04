ERSİN DESTANOĞLU'NUN DÜĞÜN GÜNÜ
Beşiktaş'ın eski kalecisi ve milli futbolcu Ersin Destanoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtoviç ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğün gününden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada yer alırken, özellikle gelinin modern tarzı ve ceket detaylı gelinliği dikkat çekti.
ÜNLÜ KALECİ MUTLULUĞA "EVET" DEDİ
Futbol kariyerine Al Jazira'da devam eden Ersin Destanoğlu, özel hayatında da önemli bir adım attı. Genç kaleci, Neşe Sevdik Kurtoviç ile düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
NEŞE SEVİNDİK'İN DÜĞÜN KARELERİ BEĞENİ TOPLADI
Düğünden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin mutluluğu objektiflere yansıdı.
CEKET FORMUNDAKİ GELİNLİK BEĞENİ TOPLADI
Neşe Sevdik Kurtoviç'in düğün için tercih ettiği gelinlik modeli, klasik tasarımlardan farklı olmasıyla öne çıktı. Ceket formundaki modern gelinliği tercih eden Kurtoviç'in şıklığı, davetliler ve takipçileri tarafından beğeni topladı.
Günün Trend Haberleri
Çiftin düğün fotoğrafları kısa sürede çok sayıda yorum alırken, gelinin zarif tarzı özellikle öne çıkan detaylardan biri oldu.
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