Bir dönemin unutulmaz futbolcularından Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Üzülmez, bu kez yeşil sahalardaki başarılarıyla değil, yeni mesleğiyle gündeme geldi. Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinin ardından iş dünyasına adım atan Üzülmez, İstanbul Bostancı'da kebap restoranı açtı.

Şubat 2026'da kapılarını açan restoranda kebap ve lahmacun başta olmak üzere geleneksel lezzetler sunuluyor. Üzülmez'in restoranı, futbolcunun hayranlarının da ilgisini çekiyor. Mekâna giden bazı müşteriler, eski futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

MENÜDEKİ FİYATLAR DİKKAT ÇEKTİ

Pergeli'nin menüsündeki fiyatlar da sosyal medyada ve müşteriler arasında farklı yorumlara neden oldu. Bir fenomenin sosyal medya paylaşımıyla Üzülmez'in mekanındaki fiyatlar gündeme geldi. Antep lahmacununun 230 liralık, iki kişilik Pergeli tavanın 2 bin 700 liralık, vişneli ekmek kadayıfının ise 350 liralık fiyatını kimi yüksek bulurken kimi ise fiyatları normal karşıladı.

FUTBOLU 2011'DE BIRAKMIŞTI

Futbol kariyerinde Beşiktaş kaptanlığıyla hafızalara kazınan İbrahim Üzülmez, 2011 yılında aktif futbol hayatını noktaladı. O dönem birçok takımdan transfer teklifi aldığını açıklayan Üzülmez, futbolu bıraktığını ve antrenör olarak kariyerine devam etmek istediğini duyurmuştu.

Teknik direktörlük kariyerinde Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Ankaragücü, Eyüpspor, Pendikspor ve Iğdır FK gibi takımlarda görev yapan eski futbolcu, şimdi ise restoran işletmeciliğiyle yeni bir sayfa açtı.