Fransa Ligue 1'in 29. hafta karşılaşmasında Paris FC ile Monaco karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile'nin damga vurduğu karşılaşmada Paris FC, Monaco'yu 4-1 mağlup etmeyi başardı.

İtalyan forvet, Paris FC'nin aldığı zaferde büyük rol oynadı. Bir dönem siyah beyazlılarda da forma giyen Immobile, Monaco karşısında yalnızca 13 dakika içinde 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında attığı şık plase golüyle takımının ikinci golünü kaydeden Ciro Immobile, 21. dakikada da skor katkısı yaptı. Tecrübeli forvet, Ikone'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu. Deneyimli golcü 75. dakikada yerini Gory'ye bıraktı.

Devre arasında dahil olduğu Paris FC ile ligde 8 maça çıkan Ciro Immobile 2 gol, 1 asistlik katkı yaptı.