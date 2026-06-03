Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen ve kariyerine Kocaelispor'da devam eden Tayfur Bingöl, saha içi performansının yanı sıra saha dışındaki kendine has tarzıyla da gündem oldu...

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'a olan hayranlığıyla da sık sık sosyal medyada konuşulan 33 yaşındaki futbolcu, bu kez yeni arabası ve 125 bin TL ödeyerek yaptırdığı özel plakayla gündeme geldi.

Yeni bir lüks cip satın alan tecrübeli oyuncu, aracına kendi ad ve soyadını taşıyan özel bir plaka yaptırdı. Bingöl'ün, "34 TAYFUR BİNGÖL 010" şeklindeki özel plakaya 125 bin TL ödeme yaptığı öğrenildi.

Deneyimli futbolcunun plaka tercihi, sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Yapılan yorumların bir kısmı şöyle:

- "Bu plaka yasak değil mil?"

- "Yetmez... Trafiğe kapalı İstiklal Caddesi'nde tur atması için özel izin çıkarılsın."

- "Bir insan kendi adını neden plakaya yazar... Bana bunu açıklayın."

- "Adam parayı böyle kullanmayı seviyor, hayırlı olsun..."