Yeni Nesil Futbol Şampiyonası Golazo Cup’ın 3.sü İstanbul’da düzenleniyor… Turnuvaya Türkiye’de forma giymiş birçok eski futbolcu katılırken en çok ilgiyi Beşiktaş’ın eski oyuncusu Quaresma gördü. Golazo turnuvasında Black Panther FC’de forma giyen Quaresma maç öncesinde taraftarlarla fotoğraf çekillirken, formalarını imzaladı.

ESKİ YILDIZLAR BİR ARADA

Turnuvada Beşiktaşlılar için de ayrı bir önem taşıyordu. Bir dönem siyah beyazlı forma altında ter döken Quaresma, Atiba ve Marcelo Golazo’da bir araya geldi… Taraftarlar bu üçlüye büyük ilgi gösterdi.

İLK GÜNÜN SONUÇLARI

Yeni Nesil Futbol Şampiyonası Golazo Cup Türkiye'de ilk gün, gruplarda oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. A Grubu'nda Ardenal FC, Niffo's ile kozlarını paylaşırken FC Wolves ile ise Black Panther karşı karşıya geldi.

Ardenal FC, rakibini 6-4 mağlup ederken FC Wolves ise rakibi karşısında 5-4 galip geldi.

B Grubu'nda ise Fenomeno Armada ile Old Kings FC mücadele ederken Likapa FC ile ise Tamo Junto FC kozlarını paylaştı.

Fenomeno Armada, rakibini 8-6 yenerken Likapa FC ise rakibini 7-3 ile geçti.