Fon kriziyle gündeme gelen Tera, aynı zamanda Beşiktaş’ın da forma sırt sponsoruydu. Siyah beyazlılarda konu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı… Beşiktaş’ın Tera sponsorluğunun iptal edildiği iddia edildi.

Gazeteci Murat Özen’in haberine göre Beşiktaş formalarında yer alan TERA sponsorluğu kaldırıldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılacak açıklama bekleniyor.

2 YILLIK ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den 12 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada "Şirketimiz ile Tera Yatırım Holding A.Ş arasında 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl için forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

FUTBOL VE BASKETBOL TAKIMININ SIRT SPONSORU OLMUŞTU

17 Ağustos 2026'da ise Tera ile Beşiktaş'ın futbol A takımı ve erkek basketbol takımını kapsayan forma sırt sponsorluğu anlaşmasının lansmanı yapılmıştı. İmza töreni Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in katılımlarıyla Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilmişti.