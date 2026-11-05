UEFA Avrupa Ligi grup etabında İskoçya deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısının odak noktası Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh oldu. Avrupa futboluna ilk adımını attığı Celtic Park'ın çimlerine bu kez siyah-beyazlı formayla rakip olarak çıkacak olan 25 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken samimi itiraflarda bulundu.

İskoçya'ya dönüşün kendisinde yarattığı yoğun heyecanı dile getiren Oh, eski kulübüne duyduğu bağlılığı şu sözlerle anlattı:

"İnanılmaz heyecanlıyım ve bu karşılaşmayı yaklaşık iki aydır adeta iple çekiyordum. Buraya ilk transfer olduğum günlerde doğru dürüst İngilizce bile konuşamıyordum; ancak Celtic taraftarları beni ilk andan itibaren ailelerinin bir parçası olarak bağırlarına bastı. Burası benim için gerçekten ikinci bir ev gibiydi. Şimdi ise çok farklı, çok karmaşık duygular içerisindeyim. Celtic'i yürekten seviyorum ve kulübün kalbimdeki yeri her zaman apayrı kalacak."

"GOL ATARSAM AĞLAYABİLİRİM"

Eski takımına duyduğu saygı ve sevginin altını çizen Güney Koreli santrfor, profesyonellikten ve Beşiktaş hedeflerinden asla taviz vermeyeceğini vurguladı. Siyah-beyazlı formanın başarısı için sahada son ana kadar savaşacağını belirten Oh, olası bir gol sevincinde duygularına hakim olamayabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Ancak şu an gururla taşıdığım, ait olduğum bir Beşiktaş arması var. Sahaya çıktığımda Beşiktaş'ın kazanması için sahada varımı yoğumu ortaya koyacağım, her şeyimi vereceğim. Eski takımıma karşı gol atsam da atmasam da bu 90 dakika kariyerim ve hayatım için çok özel kalacak. Dürüst olmak gerekirse, yarın Celtic filelerini havalandırırsam gözyaşlarımı tutamayabilirim, hatta sahada ağlayabilirim..."

AVRUPA VİTRİNİNE CELTİC İLE ÇIKTI

Kariyerinde dönüm noktası olan İskoçya temsilcisinde önemli izler bırakan Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Ligi'nden Avrupa kıtasına ilk transferini 2022-2024 yılları arasında yeşil-beyazlı formayı giyerek gerçekleştirmişti.

Celtic forması altında geçirdiği iki başarılı sezonda toplam 47 resmi müsabakada boy gösteren Güney Koreli golcü, rakip fileleri 12 kez havalandırmış ve İskoç taraftarların sevgisini kazanmıştı. Başarılı santrfor, şimdi bu mirası geride bırakıp Beşiktaş'ın Avrupa arenasındaki zaferi için ter dökecek.