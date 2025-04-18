Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda 6 eksik bulunuyor.
EKSİK OYUNCULAR
Ağrı hisseden Onur Bulut kadroya dahil edilmezken; Felix Uduokhai, Ernest Muçi, Elan Ricardo, Bahtiyar Zaynutdinov ve Necip Uysal da kafilede yer almadı.
KARA KARTAL'IN KAMP KADROSU
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Fahri Kerem Ay, Keny Arroyo
Göztepe maçı kamp kadromuz.#GÖZvBJK— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 18, 2025
Son antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda (hamstring) ağrı hisseden futbolcumuz Onur Bulut, takımımızın Göztepe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştır. pic.twitter.com/eCBMki78Tz