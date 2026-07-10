Sportif direktörlüğe Önder Özen'i; teknik direktörlük koltuğuna ise Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, transfer sezonuna da oldukça hızlı giriş yaptı. Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel ve Salih Özcan ile sözleşme imzalayan Siyah-Beyazlılarda Belçikalı yıldız Leandro Trossard, gündemin 1 numaralı ismi haline geldi.

DÜNYA KUPASI İMZAYI GECİKTİRDİ

Belçika'nın halen 2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam etmesi nedeniyle transfer henüz netlik kazanmadı. Bu süreçte 31 yaşındaki yıldızın adı, Fenerbahçe ile de anılmaya başlandı.

Bu söylenti kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, Trossard'ın menajeri konuya açıklık getirdi.

"KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

343 YouTube kanalında canlı yayında konuşan Yağız Sabuncuoğlu, Trossard'ın menajerinin kendisine ulaşarak Fenerbahçe iddialarını net bir dille yalanladığını açıkladı. Belçikalı sol kanadın, Beşiktaş'ın projesine sıcak baktığı ve masaya gelen diğer teklifleri değerlendirmeye dahi almadığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın, bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak İspanya-Belçika maçında Belçika'nın elenmesi halinde Trossard ile görüşmelerini gelecek hafta olumlu şekilde sonlandırması bekleniyor.