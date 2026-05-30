Siyah-beyazlılarda yeni sezon planlaması devam ediyor. Teknik direktör arayışını sürdüren futbol komitesi takıma yapılacak takviyeler için de tam gaz çalışıyor.

İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre, siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson için harekete geçti.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sezon kiralık olarak Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren ve beklentilerin gerisinde kalan yıldız forvet için kiralama teklifi yapılacağı aktarıldı. Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki forvetin, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceğiyle ilgili vereceği kararı beklediği öne sürüldü. 2025-26 sezonunda toplamda 34 maça çıkan ve 1320 dakika sahada kalan Nicolas Jackson, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.