Yeni sezonunun transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş, rotasını Türkiye’ye çevirdi. Siyah-Beyazlı kulüp, Gençlerbirliği’nin İtalyan futbolcusu Franco Tongya ile ilgileniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket eden transfer komitesi, Tongya’yı listeye ekledi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre ise Siyah-Beyazlıların yanı sıra 24 yaşındaki Kamerun kökenli İtalyan futbolcuyla Samsunspor'un da ilgilendiği ifade edildi. Başkent temsilcisinin geçtiğimiz yaz Salernitana'dan kadrosuna kattığı Tongya'nın kulübüyle 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 24 karşılaşmada görev alan Franco Tongya, 3 gol atarken 4 de gol pası verdi. Tongya Tüpraş Stadyumu’nda oynanan ve Gençlerbirliği’nin 2-1 kazandığı maçta Beşiktaş’ı mağlup eden golü atmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.