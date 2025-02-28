Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, The Athletic'ten Andy Mitten ile İstanbul'da röportaj yaptı.

Norveçli teknik adam, Beşiktaş'taki dönüşüm hakkında konuşurken, Fenerbahçe ve Galatasaray ile rekabetlerine de değindi.

'YÜKLERİNİ KALDIRMAK İSTEDİM'

'İstanbul'a geleli birkaç ay oldu, şu ana kadar nasıl bir deneyim yaşadınız? sorusuna yanıt veren 'Solskjaer: "Birkaç ay değil, beş hafta oldu. Bu süre içinde pek çok değişiklik yaşadık. Burada durum düşündüğümden daha kötüydü, biraz Manchester United'a geldiğim zamanki gibi diyebiliriz. Oyuncular moralsizdi ve muhtemelen “İşte yine başlıyoruz, başka bir teknik adam, başka bir değişiklik” diye düşünüyorlardı. Farklı teknik adamlar ve başkanlar oldu. Değişikliklerin oyuncular için zor olduğunu anlıyorum. Ama üç gün sonra Athletic Bilbao'yu yendik ve bu bir fark yarattı." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların üzerindeki baskıya dikkat çeken Norveçli teknik adam "Stadımız kapalı gişeydi, iyi oynadık ve Avrupa Ligi liderini 4-1 yendik. Çok iyi bir sonuç ve yeniden inanmaya başladık. Geçişlerde hızlı futbol oynadık, oyunu kontrol ettik ve iyi savunma yaptık. Medyada ve sosyal medyada büyük baskı altında oldukları için oyuncuların üzerindeki yükü kaldırmak istedim. Oyuncuların en iyi seviyede olmalarına yardımcı olmak için onları takıma ruhuna bağlamak istedim. Anahtar bu; takımın kültürü olmalı, benim değil." değerlendirmesinde bulundu.

'BEN DEĞİL, BİZ'

Takım olmanın ve her parçanın önemine dikkat çeken Solskjaer "Sezonun ortasında geldiğinizde çok fazla değişiklik yapmak zordur ve antrenmanlarda da çok fazla değişiklik yapamazsınız. Çünkü sakatlanma riski vardır. Ama ben ufak tefek şeyleri değiştirdim ve oyuncular da yavaş yavaş benim ve bizim fikirlerimizi benimsediler. "Bizim fikirlerimizi" çünkü benden daha fazlası var.

Erling Moe, benimle birlikte geldi. Kendi başına mükemmel bir baş antrenör; lig şampiyonlukları kazandı ve Avrupa futbolunda teknik direktörlük yaptı. Molde'de benim yardımcımdı. Yanımda harika insanlar olduğunu biliyordum ama taraftarlar da yanımda getirdiğim insanların kalitesini görmeye başladı. Yıllardır birlikte çalıştığım Richard Hartis var. O bir kaleci antrenöründen çok daha fazlası." diye konuştu.

'İSRAF EDECEK PARAMIZ YOK'

"Neden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar gerisindesiniz?" şeklindeki soruya da yanıt veren deneyimli teknik adam "Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. İşleri kendi yöntemlerimizle, farklı bir yolla yapmamız gerekiyor. Benim yolum, başkanın yolu. Ama transfer döneminde panik yapmadık. Uzun vadeli düşünmemiz, doğru oyuncuları doğru değer ve paraya almamız gerekiyor. Harcayacak ve israf edecek çılgın paramız yok." dedi.