Sergen Yalçın ile yaşanan yol ayrılığının ardından Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor... Sportif direktörlük görevine Önder Özen'in getirilmesinin ardından Siyah-Beyazlılarda teknik adam arayışları da hız kazandı. Özen'in de yakından takip ettiği Brezilyalı Filipe Luis de bu isimler arasında yer alıyordu ancak 40 yaşındaki çalıştırıcının tercihi farklı oldu...

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Monaco, genç teknik adam ile sözlü anlaşmaya vardı. Artık Monaco ve Luis arasındaki durumun nihayete ermesinin yalnızca imzaya kaldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen ise kısa süre önce Luis ile görüşme gerçekleştirmek üzere Portekiz'e gitmiş ve genç çalıştırıcı, Siyah-Beyazlıların projesine olumlu yaklaştığını ifade etmişti.

Öte yandan gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre ise Portekiz'e giden Kılıç ve Özen yalnızca Luis ile değil, başka teknik direktör adaylarıyla da görüşme gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılarda teknik direktör bilinmezliğinin Dünya Kupası başlamadan çözülmesi bekleniyor.