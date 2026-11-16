Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında bugün deplasmanda Eritre ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Gine Milli Takımı'nda, kritik karşılaşma öncesinde gündeme damga vuran bir kriz yaşandı. 57 yaşındaki Portekizli teknik direktör Paulo Duarte, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında kadroda yer almayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ilaix Moriba'ya sert sözlerle yüklendi.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun formasını terleten genç futbolcunun, milli takım kampına katılmak için kendisinden 10 numaralı formayı talep ettiğini açıklayan Duarte, öğrencisinin bu yaklaşımına çok sert tepki gösterdi.

"O FORMAYI GİYSEN BİLE OYNAYABİLECEK MİSİN?"

Basın mensuplarının karşısında Moriba'nın tutumunu eleştiren deneyimli çalıştırıcı, 10 numaralı formanın halihazırda bir sahibi olduğunu vurgulayarak genç oyuncunun egosunu hedef aldı. Portekizli teknik adam, canlı yayında şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"10 numarayı giyen biri var. Gelip '10 numarayı istiyorum' diyorsun. Kocaman bir egon var ama 10 numarayı taşıyacak seviyede değilsin. Kaldı ki 10 numarayı giysen bile oynayabilecek misin?"

"NEDENİ FİZİKSEL SORUNLAR" AÇIKLAMASI

Teknik Direktör Paulo Duarte'nin kamuoyu önünde yaptığı bu ağır açıklamaların ardından Ilaix Moriba cephesinden ise aksi yönde bir savunma geldi. Genç futbolcunun çevresi, milli takıma katılmak için forma numarası şartı koşulduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Yapılan değerlendirmelerde, Moriba'nın kampa dahil olmama gerekçesinin herhangi bir forma talebi değil, oyuncunun yaşadığı fiziksel sorunlar olduğu öne sürüldü.

Kariyerinde bugüne kadar 26 kez Gine Milli Takımı formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 4 asistlik skor katkısı sunmuştu.