Beşiktaş bir an önce teknik direktör sorununu çözmek istiyor. Siyah-beyazlılarda Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen görüşmeleri hızlandırdı.

İtalyan gazetecei Alfredo Pedulla'nın haberine göre Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano’ya teklifini sundu.

Habere göre siyah-beyazlılar, Italiano’ya sezon başına 6 milyon euro net maaş üzerinden 2 yıllık sözleşme önerdi. Teknik ekibi için ise sezon başına 2,5 milyon euro net bütçe teklif edildi.

Ayrıca İtalyan teknik adamın Beşiktaş’ın teklifine tamamen açık olduğu ve tarafların son detaylar üzerinde çalıştığı belirtildi.