Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, 15 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.
Galatasaray yenilgisini unutturmak isteyen Siyah-Beyazlıların kamp kadrosunda sakatlıklarını atlatıp çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin dışında Taylan Bulut ve Devrim Şahin yer almadı.
Beşiktaş'ın başkentte Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosu şöyle:
Ersin Destanoğlu, Devis Vasquez, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Kristjan Asllani, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Erhan Hekimoğlu.