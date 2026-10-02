Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle siyah-beyazlılarda maçlara iğneyle çıkan Orkun’a milli takımda iğne yapılmasına izin verilmediği ileri sürüldü. Bu nedenle yıldız futbolcunun karşılaşmada ciddi ağrılar yaşadığı öğrenildi. Bu arada Trossard, sakatlığını atlattı. Milli takım dönüşü Beşiktaş’a katılıp Kocaelispor maçında sahada olacak.

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