Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Siyah-beyazlıların Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Orkun Kökçü, cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy.