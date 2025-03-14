Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kafileye şu isimleri aldı:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo"
4 EKSİK VAR
Siyah-Beyazlıların kadrosunda sakatlığı süren Bahtiyar Zaynutdinov ile birlikte Jonas Svensson, Elan Ricardo ve Emrecan Terzi yer almadı.