Beşiktaş’ın orta saha gündeminde Nicolas Raskin yeniden öne çıktı. İskoç basını, siyah-beyazlıların 25 yaşındaki Belçikalı için ara transfer döneminde Rangers’la yeniden masaya oturmayı planladığını yazdı. Raskin, yazın aldığı teklifi zamanlamayı uygun bulmadığı için geri çevirdiğini açıklamıştı. Yıldız orta saha, bu sezon İskoçya Premiership’te dokuz maçın tamamına ilk 11’de başladı. 775 dakika sahada kalan Raskin, bir gol attı ve asist yapmadı.

ITALIANO’NUN AKLI KALMIŞTI

Bu arada Rangers, yazın eski oyuncusu Cerny’yi Glasgow’a döndürmek için Beşiktaş’la görüşmüştü. İskoç ekibi ocakta yeniden devreye girer ve ayrılık gerçekleşirse, siyah-beyazlıların sağ kanat için rotasını çevireceği isim net: Edon Zhegrova. Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun kadrosunda görmek istediği 27 yaşındaki Kosovalı, bu sezon Serie A’da sekiz maçın tamamında sonradan oyuna girdi. 214 dakikada iki gol ve iki asist üreten Zhegrova’nın İtalyan ekibiyle 2030’a kadar sözleşmesi var. Oyuncunun kiralık olarak kadroya dahil edilmesi planlanıyor.