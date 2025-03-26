Milli ara bitti tüm Türkiye gözünü cumartesi günü Dolmabahçe’de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine çevirdi. Öyle bir maç oynanacak ki; Kartal, taraftarının önünde oynayacağı sezonun derbisine ‘Onur ve gurur’ meselesi için çıkacak. Fenerbahçe’yi bu sezon kendi evinde eli boş gönderen siyah-beyazlılar, aynı başarıyı Cimbom’a karşı tekrarlayıp, taraftarlarının gönlünü almak isteyecek. Dev derbi öncesi Beşiktaş’ta olağanüstü hâl ilan edilmiş durumda. Başkan Serdal Adalı, Akatlar’daki kulüp binasında mali ve idari mesaisini bitirdikten sonra soluğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde alıp, futbol takımını motive etmeye başladı.

3 PUANDAN ÖTESİ

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer için de Galatasaray derbisi çok özel... Ekibiyle birlikte milli arada Ümraniye’de Cimbom’un eksik yönlerini tespit eden Norveçli hoca, futbolcularıyla toplantılar yapmaya başladı. Beşiktaş’ın başında ilk derbisine çıkacak olan Solskjaer, ilk savaşından zaferle ayrılmayı hedefliyor. 122. yılını kutlayan Beşiktaş kulübünün tarihindeki en önemli rekorlarından biri: ‘Süper Lig’de namağlup şampiyon olan tek kulüp.’ Galatasaray da ligde yenilmezliğini sürdürüyor. Kartal, derbiden galip çıkıp, ezeli rakibinin namağlup şampiyon olma ihtimalini ortadan kaldırmak isteyecek.