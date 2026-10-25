Beşiktaş, Süper Lig’in 9'uncu haftasında sahasında İstanbul Başakşehir FK ile karşılaşacak.

Yarın akşam saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yaparken, Reşat Onur Coşkunses dördüncü hakem olacak.

Siyah-beyazlılar geride kalan 8 haftada 5 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve liderin 4 puan gerisine düşerek 6'ncı sıraya kadar geriledi. Beşiktaş, iç sahada tüm maçlarını kazanmasına rağmen dış saha performansında kötü sonuçlar aldı ve 4 deplasmanda 3 kez yenildi. Puan farkının giderek açılması ve yaşanabilecek yeni puan kayıplarının farkı kapatmayı daha da zorlaştıracak olması, Başakşehir maçıyla başlayacak sürecin önemini artırıyor. Siyah-beyazlıların tek hedefi ise Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte galibiyet serisi yakalamak olacak.

ORTA SAHA ROTASYONU DARALDI

Teknik direktör Vincenzo Italiano orta sahadan iki futbolcunun sakatlanmasıyla sıkıntı yaşıyor. Önce Orkun Kökçü’nün, Cyrstal Palace maçında da Miretti’nin sakatlanması ve en az iki hafta daha oynamayacak olması orta sahadaki rotasyonu oldukça daraltmış durumda. Italiano’nun elinde kalan orta saha oyuncuları Ndidi, Salih, Olaitan ve Kartal Kayra. İtalyan teknik adamın Başakşehir karşısında orta üçlüyü Ndidi, Salih ve Olaitan’dan oluşturması bekleniyor. Bir diğer alternatif ise kanat oyuncularından birini sekiz numaraya çekmek olacak. Bu seçeneğe de en yakın isin Vaclav Cerny. Cerny’in orta sahaya alınması durumunda Salih, Cerny, Olaitan üçlüsü Başakşehir maçının merkezi olacak.

4 FUTBOLCU KADRODA OLMAYACAK

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü ve Miretti’nin yanı sıra Cyrstal Palace maçında sakatlanan Ümit Akdağ da yarın akşam kadroda olmayacak. Sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Rashica’nın, antrenmanın sadece belli bölümlerinde takım çalışmalarında katılabildiği için kadroya alınması beklenmiyor.

Siyah beyazlıların yarın akşamki muhtemel onbiri; "Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic" şeklinde.

SARI KART CEZA SINIRINDA İKİ FUTBOLCU VAR

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alıyor. Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacak. Emirhan Topçu ise yarın akşam oynaması ve sarı kart görmesi halinde 10'uncu haftadaki Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ İÇİN ZORLU RAKİP

Başakşehir, Beşiktaş için oldukça zorlu ve geçmişte sıkıntı yaşadığı rakiplerden biri olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Başakşehir’e karşı lig maçlarında 9 galibiyete 7 mağlubiyet ile az farkla da olsa üstünlük kurmuş durumda. Geçmiş yıllarda adeta Beşiktaş’ın kabusu olan Başakşehir’e karşı, son yıllarda üstünlük kurmaya başlayan siyah-beyazlılar, geçen sezon içeride 2-1 deplasmanda 3-2’lik skorlarla galip gelmeyi başardı. Beşiktaş ile Başakşehir’in 8 maçı ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın birbirine attığı goller de oldukça yakın. Siyah beyazlıların 31 golüne Başakşehir 29 golle karşılık verdi.