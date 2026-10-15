UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.
TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadelede Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Milot Rashica ve Vaclav Cerny ile mide rahatsızlığı bulunan Dusan Vlahovic, Hoffenheim maçında forma giyemeyecek.
ITALIANO KARARINI VERDİ! MUHTEMEL 11'LER
Hoffenheim-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, Conte, De Cat, Hlozek, Lemperle
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Orkun, Trossard, Oh
TRABZONSPOR FİNLANDİYA DEPLASMANINDA
Avrupa'daki diğer temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Finlandiya ekibi KuPS deplasmanına çıkacak.
Bugün oynanacak mücadele, TSİ 19.45'te başlayacak.
KuPS-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri şöyle:
KuPS: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Gasc, Pennanen, Lutumba, Jery, Armah, Parzyszek.
Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Bouchouari ,Melih, Saviolo, Muçi (Ozan), Aral, Onuachu.