UEFA Avrupa Ligi arenasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Crystal Palace'ta son dönemde alınan başarısız sonuçlar kulüpte alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Hafta arasında oynanan Avrupa müsabakasında Lyon'a mağlup olan İngiliz ekibi, Premier Lig'deki ezeli rakibi Brighton deplasmanında ise adeta sahadan silindi.

Mücadeleden 5-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrılan başkent temsilcisinde taraftarlar ve yönetim teknik heyete sert tepki gösterirken, alınan bu tarihi hezimet 47 yaşındaki Fransız teknik adam Pierre Sage'in koltuğunu ciddi şekilde sallantıya soktu.

BEŞİKTAŞ MAÇI SON ŞANSI OLABİLİR

İngiliz basınından TEAMtalk'ın aktardığı kulis bilgilerine göre; üst üste gelen puan kayıpları ve takımın sahadaki dağınık görüntüsü kulüp yönetiminin sabrını tüketme noktasına getirdi. Fransız çalıştırıcının takımdaki kredisi tükenirken, kulüp yetkililerinin teknik direktör değişikliği ihtimalini masaya yatırdığı belirtildi.

Haberde, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile oynanacak kritik randevunun Pierre Sage için tam anlamıyla bir "kader maçı" niteliği taşıdığı vurgulandı. Siyah-beyazlı temsilcimiz karşısında sahadan puansız veya olumsuz bir sonuçla ayrılması halinde, Crystal Palace yönetiminin 47 yaşındaki teknik direktörün görevine derhal son verebileceği iddia edildi.