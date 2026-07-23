Mısırlı yıldız da tüm şartları kabul etmiş durumda. Tek engel, menajer Ramy Abbas’ın yüksek komisyon talebi. Başkan Serdal Adalı ise bu kritik görüşmeleri aceleye getirmeden, stratejik bir şekilde yürütüyor.

Abbas'ın başlangıçta istediği yüzde 35’lik komisyon oranı giderek aşağı düşüyor. Sözleşmeler imzaya hazır hale geldi. Menajerle son detaylar netleştiği anda Beşiktaş resmi adımı bir hayli hızlı atacak. Kısacası Kara Kartal artık Salah transferinde mutlu sona çok yakın. Taraftarlar ise heyecanla resmi açıklamayı bekliyor.