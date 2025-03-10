Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 2-1 yenildi.

Gaziantep FK karşısında Beşiktaş'ın ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Oynadığı son 4 maçta üst üste galibiyetlere imza atarak puan cetvelinde üst sıralara tırmanan siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısındaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayan seride 5 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Gaziantep FK ile yapılan müsabakada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Solskjaer ligde ilk yenilgisini yaşadı

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısında göreve başlayan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Antalyaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında ligdeki ilk mücadelesine çıkan Norveçli teknik adam, 6. karşılaşmasında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş'ın başında ilk mağlubiyetini UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Twente deplasmanında yaşayan Solskjaer, ligde görev aldığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

Immobile gol orucunu penaltıyla bozdu

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, 6 maçlık suskunluğunu Gaziantep FK karşısında bozdu.

29. dakikada verdiği kafa pasıyla başlayan atakta Rafa Silva'nın ceza sahasında düşürülmesinin ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen Immobile, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Son golünü sezonun ilk yarısının son maçında Bodrum FK kalesine gönderen İtalyan yıldız, ligin ikinci bölümünde oynanan Samsunspor, Antalyaspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor maçlarında ise rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamamıştı.

Gaziantep FK karşısında bu sezon ligdeki 11'inci golünü atan yıldız oyuncu, bu gollerin 6'sını penaltıdan kaydetti. Toplamda 15 golü bulunan Immobile, sezonun başında oynanan Süper Kupa maçında da Galatasaray'a penaltıdan 1 gol atmıştı.

Gaziantep FK ilk kez Dolmabahçe'de kazandı

Gaziantep FK, Beşiktaş ile İstanbul'da oynadığı maçlarda ilk kez 3 puanın sahibi oldu.

Dolmabahçe'de daha önce Beşiktaş'a 5 kez konuk olan Gaziantep FK, bu maçların tümünde siyah-beyazlılara mağlup olurken rakibine sadece 1 gol atabilmişti.