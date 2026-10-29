Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde oyununu farklı bir seviyeye taşıyan Beşiktaş, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de aldığı sonuçlarla adından söz ettiriyor. İlk maçta Marsilya'yı sahasında mağlup eden Siyah-Beyazlılar, deplasmanda Hoffenheim'ı da devirdikten sonra evinde Premier Lig ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak 3 haftada 7 puanın sahibi oldu.

İngiliz takımı karşısında ilk devreyi 1-0 önde kapatan Beşiktaş, korakor geçen ikinci yarıda tek gol bulmasına karşın rakibin 2 golüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Siyah-Beyazlıların gol aradığı karşılaşmanın 77'nci dakikasında genç futbolcu Ümit Akdağ'ın gördüğü kırmızı kart da çok konuşuldu...

"HIRS VE ÜZÜNTÜDEN ELİNİ ÇATLATTI"

Gazeteci Ertan Süzgün'ün, Yeni Açık YouTube kanalındaki yayınında aktardığına göre Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta kırmızı kart gören Ümit Akdağ, oyun dışı kaldıktan sonra hırs ve üzüntüden elini çatlattı. Süzgün, genç savunmacıyla ilgili şunları söyledi:

"O kadar hırslı ki, o kadar bir şeyler vermek istiyor ki... Yaralı, kırmızı kart gördü, ilk maçta takımını yalnız bıraktı. Eli çatladı biliyorsun. Aslanlar gibi oynadı, ilk maçta olur böyle şeyler. Eli çatladı, kendi kendine zarar verdi diyeyim. Hırsından dolayı..."

BEŞİKTAŞ'TAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Crystal Palace maçının ardından Beşiktaş'tan Ümit Akdağ'ın sakatlığına ilişkin yapılan açıklama ise şöyleydi:

"Futbolcumuz Ümit Akdağ’ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir.

Akdağ’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."