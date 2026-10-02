Siyah-beyazlı renklere gönül veren Beşiktaş taraftarları ve İstanbul boğazından geçen vatandaşları şaşırtan bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Kulübü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı, alışılagelmiş ışıklandırmasının dışına çıkarak pembe renklere büründü. Gece saatlerinde stadın dış cephesini kaplayan pembe ışıklar kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

BEŞİKTAŞ’IN STADI PEMBEYE BÜRÜNDÜ

Gerçek çok geçmeden kulübün yaptığı resmi açıklamayla ortaya çıktı. Beşiktaş Kulübü, dünya genelinde Ekim ayı boyunca sürdürülen ve "Pink October" (Pembe Ekim) olarak bilinen Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na dikkat çekmek amacıyla stadı pembe ışıklarla aydınlattı. Kansersiz Yaşam Derneği ile el ele veren Siyah-Beyazlı yönetim, bu özel ışıklandırma çalışmasıyla toplumsal farkındalığı artırmayı hedefledi.

"ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, meme kanseriyle mücadelede erken teşhisin hayati önem taşıdığına vurgu yapıldı. Kadın sağlığı konusunda toplumsal bilinci artırmayı amaçlayan bu adımla Beşiktaş, spordan gelen gücünü bir kez daha sosyal sorumluluk projesi için sahaya yansıtmış oldu.