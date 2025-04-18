Beşiktaş’ın lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazasında bulunan bir çocuk sweatshirtü hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından toplatma kararı verildi. Ürünün, çocuklar için potansiyel bir boğulma riski taşıdığı tespit edildi.

GÜVENLİK STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL

Bakanlık, yaptığı değerlendirmede söz konusu sweatshirtün, çocuk giyim ürünlerinde olması gereken güvenlik şartlarını karşılamadığını belirtti. Açıklamada, ürünün boyun kısmında yer alan büzme ipi ve benzeri kordonların, boğulma tehlikesine yol açabileceği ifade edildi. Bu durum, “TS EN 14682 Standardı”nın ilgili maddelerine aykırılık teşkil ediyor.

BAKANLIK AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

“Küçük çocuklar için tasarlanan giysilerde, şapka, üst göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, fonksiyonel ya da dekoratif kordon bulunmamalıdır.”

GÜBİS SİSTEMİ İLE TESPİT EDİLDİ

Toplatma kararı, Ticaret Bakanlığı’nın 2018 yılında hayata geçirdiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı. GÜBİS, Türkiye’de 9 farklı bakanlık ve kamu kurumunun gerçekleştirdiği denetimlerin ardından güvensiz bulunan ürünleri kamuoyuna duyurmak amacıyla kuruldu.

Tüketiciler, www.gubis.gov.tr ve www.guvensizurun.gov.tr adreslerinden sisteme erişim sağlayarak, güvensiz ürünlerin fotoğraflarına, ürün bilgilerine ve sorumlu firmalara ulaşabiliyor.

TÜKETİCİLERE ÖNEMLİ UYARI

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara alışveriş yapmadan önce GÜBİS sistemini kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Özellikle çocuklar için alınacak ürünlerde, güvenlik standartlarına uygunluk hayati önem taşıyor. Bu nedenle, şüpheli ürünlerin tercih edilmemesi ve gerekli durumlarda şikayet edilmesi öneriliyor.