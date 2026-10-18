Beşiktaş’ta Trabzonsor maçının kamp karosu belli oldu… Sakatlığı bulunan Cerny sürpriz bir şekilde kamp kadrosunda yer alırken Orkun Kökçü kadroya alınmadı… Öte yandan Hoffenheim maçına götürülmeyen Dusan Vlahovic de kamp kadrosunda yer aldı.
Beşiktaş’ın kamp kadrosu şu şekilde:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy