Beşiktaş, iki transferini imza için İstanbul'a getiriyor.
Siyah-beyazlılar, Benfica'dan David Jurasek ve Fenerbahçe'den ayrılan Bright Osayi-Samuel'i imza için şehre davet etti.
GELİŞ SAATLERİ BELLİ OLDU
Beşiktaş, Çekyalı sol beki 1 yıl kiralık olarak takıma dahil ettikten sonra satın alma opsiyonu devreye girecek. Osayi-Samuel ise, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
David Jurasek 28 Haziran Cumartesi saat 17.15’te, Bright Osayi-Samuel ise 28 Haziran Cumartesi saat 23.55’te İstanbul Havalimanı’na iniş yapacak.